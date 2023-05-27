Подмосковье 27 мая 2023, 04:24 Солнечногорск выбрали местом проведения всероссийской акции «Граффити. Защитник»

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Всероссийская акция «Граффити. Защитник» прошла в Солнечногорске, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. На одном из зданий вблизи центрального городского парка участники проекта изобразили российских бойцов СВО и участника движения местного отделения «Юнармии».

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, в рамках акции появился уже 10-й по счету мурал [настенное граффити — прим.ред.] в Подмосковье. Изображения героев СВО также есть в Ногинске, Сергиевом Посаде, Люберцах, Балашихе, Щелково, Клину, Наро-Фоминске и Красногорске. Портреты юнармейцев символизируют связь поколений.

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«Всероссийская акция „Граффити. Защитник“ стала продолжением акции „Граффити Победы“. Она была организована в рамках масштабного проекта Минобороны „Дорога памяти“. Помимо легендарных спортсменов, ученых, ветеранов ВОВ и активистов движения „Юнармия“ с недавнего времени на муралах стали появляться участники СВО», — добавила министр.

Проект «Граффити. Защитник» придумал лидер всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Никита Нагорный. В Солнечногорске героями мурала стали офицеры ВС РФ подполковник Борис Михеев и майор Дмитрий Ловцев, а также юнармеец Максим Говорушко.

В ходе спецоперации в августе 2022 года Борис Михеев удерживал занятый рубеж обороны. В результате минометного обстрела получил получил ранение, но до конца боя мужественно руководил личным составом. Подразделение под его руководством успешно выполнило поставленную задачу, но командир от полученных ран скончался в госпитале. За проявленные при исполнении воинского долга мужество и героизм Михееву посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Майор Дмитрий Ловцев в зоне СВО обнаружил диверсионно-разведывательную группировку ВСУ. Благодаря решительным и мужественным действиям бойца был сорван преступный замысел националистов. Также майор оказал первую помощь товарищу, который получил тяжелое ранение. Отряд выполнил задачу без потерь, но 4 августа 2022 года Ловцев погиб на поле боя. За героизм и самоотверженность он был посмертно награжден Орденом Мужества.

«В наших душах неугасающее чувство утраты, но в то же время — гордости. Ребята с честью выполнили свой воинский долг. Они выбрали профессию защищать Родину и отдали ей самое дорогое, что у них было — жизнь. Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо чужого горя. Мы очень благодарны за заботу, внимание и, конечно же, вечную память о наших родных», — поделилась сестра Дмитрия Оксана.

Вместе с офицерами на мурале появился портрет старшеклассника Максима Говорушко. Молодой человек принимает активное участие в деятельности юнармейского отряда и участвует в спортивных и военно-патриотических мероприятиях. После школы Максим планирует стать офицером, парень собирается подавать документы в Казанское танковое училище.

«Я очень рад, что мне была оказана такая честь — быть запечатленным с героями специальной военной операции. Восхищаюсь их мужеством и хочу выразить искренние соболезнования семьям, — отметил школьник.

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