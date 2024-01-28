Подмосковье 28 января 2024, 15:12 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» прошла в Шатуре Unsplash

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Двадцать седьмого января исполнилось 80 лет со дня полного освобождения города-героя от фашистских захватчиков. Жители вспомнили о блокадниках Ленинграда.

Ключевой символ акции — кусочек хлеба весом в 125 граммов. Такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Осада длилась 872 дня. Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени. Блокада Ленинграда навсегда изменила жизни не только людей военного времени, но и последующих поколений.

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