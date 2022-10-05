Всероссийская аграрная выставка открылась в парке «Патриот» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 14:10 Поделиться Telegram

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Viber Всероссийская аграрная выставка открылась в парке «Патриот» в Подмосковье

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В парке «Патриот» открылась 24 Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». Это одно из самых важных отраслевых мероприятий агропромышленного комплекса во всей стране. Больше ста компаний, которые прибыли на выставку со всей России, показали самые лучшие породы животных и птиц, развернули научную программу.

Эта выставка проходит уже в 24-й раз, и именно 2022 год стал для нее особенным. Сегодня важно возродить импортозамещение, сберечь безопасность страны в плане продовольствия, и аграрии из Подмосковья внесли большой вклад в такую деятельность. Московская область за последнее время вышла на передовые позиции по всей стране по многим производственным показателям, в том числе и в сельском хозяйстве.

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«По данным за январь-июль 2022 года, Подмосковье занимает первое место в РФ по производству творога, йогурта, макарон, мороженого, мясных и кондитерских изделий и многого другого. Такие показатели достигнуты, в том числе, благодаря усилиям наших сельхозтоваропроизводителей. Многие из них будут представлены также и на этой выставке», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Выставка будет проводиться с пятого по восьмое октября. Ее первый день полностью посвятят бизнесу. На мероприятии состоится пленарная сессия по продовольственной безопасности России и мира. Кроме того, состоятся первые круглые столы и панельные дискуссии. Начиная с 6 октября посетить выставку смогут все желающие.

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