Всемирный день здоровья отметили в Солнечногорске

Жители Солнечногорска отметили Всемирный день здоровья спортивным праздником.

На фестивале танцевали, занимались аэробикой, пилатесом и йогой. Участники «Активного долголетия» стали самыми активными спортсменами. В мероприятии принимали более 100 участников проекта.

Участница фестиваля Нина Григорьева поделилась тем, какой спорт ей по душе.

«Хожу с палками со скандинавскими. Ну, конечно, не как профессионал. Но, во всяком случае, на час выйти, подвигаться, подышать воздухом, пообщаться с людьми, даже с незнакомыми — это придает сил», — рассказала Нина Григорьева.

На празднике можно было познакомиться с практикой цигун или, например, сыграть в шахматы с мастером спорта.

Помимо этого, каждый гость фестиваля мог получить небольшую медицинскую консультацию, проверить сахар в крови, пообщаться с психологом и даже посетить творческий мастер-класс.

На фестивале также сдавали нормы ГТО. Прыгали в длину с места, тянулись ладонями к полу, поднимали 16-ти килограммовую гирю и подтягивались.

Подобные фестивали здоровья в поселках и деревнях Солнечногорского г. о. планируется проводить регулярно.