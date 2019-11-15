Сдать мусор и получить подарок. Всемирный день рециклинга отметили в Балашихе

Всемирный день рециклинга или вторичной переработки мусора отмечается 15 ноября. К празднованию присоединилось и Подмосковье. В центре Балашихи региональный оператор установил мобильные баки для сортировки отходов. А жителям дарили подарки за мусор.

С января этого года Подмосковье перешло на раздельный сбор отходов. Поэтому Всемирный день вторичной переработки — полноправный праздник. Благодаря синим и серым контейнерам мы точно знаем, что и как разделять.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В синий бак, как известно, отправляются стеклянные банки и бутылки, картон, старые газеты, пластик и бумага. Ко Всемирному дню вторичной переработки региональный оператор установил мобильные баки прямо в центре Балашихи. Такие же с начала года есть в каждом дворе региона.

Для тех, кто сегодня оставил свой мусор на праздничной площадке, приготовили подарки. Они тоже экологичные — все сувениры из переработанных материалов — пластика и бумаги. Но жители приходили не ради похвалы и презента. Одни по дороге в школу занесли собранные крышечки, другие — просто не видят жизни без сортировки мусора.

«Это у меня в крови, наверное. Мне всегда было неприятно все в одну кучу валить. И вот я долго собирала макулатуру в гараже, теперь хочу, чтобы кто-нибудь мне помог ее донести сюда», — сказала местная жительница Людмила.

В этот день на площадке отдельно собирали бумагу, металл. стекло, пластик. Как отмечает сам региональный оператор, за 11 месяцев двухконтейнерной системы есть ощутимый прогресс. Сегодня все меньше людей игнорируют сортировку, а на переработку идет почти 20% отходов.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

«То, что раньше шло в землю, сейчас уходит в переработку. Комплексы по сортировке отходов, которые нами задействованы, уже на полную загружены, и есть ряд компаний, которые даже расширяют свои мощности, выстраивают дополнительные сортировочные ленты. Перед нами правительство Московской области поставило высокую планку — 50% перерабатываемых отходов. Но мы заинтересованы в полном замкнутом цикле [переработки]», — подчеркнул заместитель руководителя филиала «Подмосковный» компании «Хартия» Андрей Пащенко.

А сегодня Министерство жилищно-коммунального хозяйства запускает в регионе еще один проект — «Мегабак». И Балашиха — в числе первых пилотных городов. В городском округе построят большие площадки для раздельного сбора, где будет сразу несколько фракций в одном месте. Принимать будут одежду, стекло, бумагу, пластик и даже мебель. А также опасные отходы, такие как батарейки и люминесцентные лампы. Открыть площадки планируют уже в январе следующего года. Работать мегабаки будут круглосуточно.