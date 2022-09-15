Всемирный день худеющих отметили в Подмосковье | 360°

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Всемирный день худеющих отметили в Подмосковье

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Роспотребнадзор Подмосковья рассказал о Всемирном дне худеющих, который отмечают 15 сентября. Он призвал привлечь внимание общества к вопросам здорового образа жизни.

В ведомстве напомнили, что снижение веса должно происходить под наблюдением грамотного специалиста, ведь многие методики, которые используют непрофессионалы, могут навредить организму.

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«Безудержные ограничения и голодание, монодиеты и модные разгрузки — все это не имеет ничего общего со здоровым питанием и способно привести к расстройству пищевого поведения», — отметили в Роспотребнадзоре.

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Лечение при лишнем весе по ОМБ можно получить бесплатно в «ФИЦ питания и биотехнологии» по проекту «Здоровое питание». Это инициатива в рамках нацпроекта «Демография», который нужен в том числе для продвижения здорового питания.

Свыше 25 миллионов человек в России страдает ожирением, рассказали в ведомстве. Это может быть причиной других заболеваний — диабета, гипертонии и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Узнать о питании и получить ответы на волнующие вопросы можно на портале здоровое-питание.рф.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили 1,3 тысячи единиц нового оборудования за лето.

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