Всемирно признанный тренер Ирина Винер-Усманова отметила 74-летие

День рождения отметила всемирно признанный тренер, спортивный и общественный деятель Ирина Винер-Усманова. Она работала в сфере физической культуры более 40 лет и подготовила 80 мастеров спорта разных классов. Благодаря ей чемпионками стали многие российские гимнастки.

Винер-Усманова подготовила свыше 20 мастеров спорта СССР и России, 30 — международного класса и 30 –заслуженных мастеров. Она обучала олимпийских чемпионок Анастасию Татареву, Марию Толкачеву и Алину Макаренко, многократных чемпионок мира Дарью Кондакову и Александру Солдатову и других.

Благодаря тренеру в Химках открылся Центр прогресса художественной гимнастики, где занялись подготовкой сборной команды России. Он стал уникальным кластером для работы с одаренными спортсменками Подмосковья. Также Винер-Усманова разработала свою тактику и стратегию работы с воспитанниками, благодаря чему они стали звездами российского спорта. В 2018 году губернатор области присвоил ей звание «Почетный гражданин Московской области».

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, футбольные поля с трибунами, крытые катки, физкультурные центры и стадионы.