Подмосковье 14 апреля 2023, 08:00 Всемирно известному ученому и почетному жителю Подмосковья Юрию Оганесяну исполнилось 90 лет

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Известный советский и российский ученый Юрий Оганесян отмечает 90-летний юбилей. Более 65 лет выдающийся специалист работает в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

Юрий Оганесян родился 14 апреля 1933 года в Ростове-на-Дону. За годы работы ученый добился выдающихся результатов и был одним из тех, кто открыл миру тяжелые элементы таблицы Менделеева резерфордий, дубний, сиборгий, борий. В честь него самого тоже назван один из химических элементов — оганесон.

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Более 65 лет Оганесян работает в Дубне, прошел путь от старшего лаборанта до директора лаборатории ядерных реакций. Он доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой ядерной физики университета «Дубна». А еще академик Российской академии наук и автор более 450 научных работ. Сейчас под руководством Юрия Оганесяна ведутся работы по изучению механизма взаимодействия сложных ядер.

Ученый награжден многочисленными орденами, наградами и знаками отличия. Оганесян не единожды становился лауреатом государственных премий СССР, России и ЮНЕСКО. Постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева от 11 ноября 2021 года знаменитому ядерщику присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».