Всемирно известному советскому и российскому ученому Оганесяну исполнится 89 лет

Всемирно известный советский и российский ученый, выдающийся специалист в области экспериментальной ядерной физики, а также почетный гражданин Московской области Юрий Цолакович Оганесян отпразднует 14 апреля свой день рождения. Ученому исполнится 89 лет.

Юрий Цолакович родился в 1933 году в Ростове-на-Дону. Более 65 лет ученый работает в Московской области в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Оганесян прошел путь ученого от старшего лаборанта до директора Лаборатории ядерных реакций.

Источник фото: администрация губернатора Московской области

Именно в его честь назван 118-й химический элемент таблицы Менделеева — оганесон.

Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой ядерной физики университета «Дубна», академик Российской академии наук, председатель научного совета «Релятивистская ядерная физика и физика тяжелых ионов» является автором более 450 научных работ, трех монографий и более 10 обзоров. Также Оганесян — соавтор открытия тяжелых элементов таблицы Менделеева: 104-го элемента — «Резерфордий», 105-го элемента — «Дубний», 106-го элемента — «Сиборгий», 107-го элемента — «Борий».

Под руководством Оганесяна ведутся работы по изучению механизма взаимодействия сложных ядер. Им было обнаружено и исследовано влияние ядерной структуры на коллективное движение ядер в процессах слияния и деления. Юрий Цолакович является автором открытия нового класса ядерных реакций — холодного слияния массивных ядер.

В 2015 году Международные союзы чистой и прикладной химии и физики (IUPAC, IUPAP) признали приоритет возглавляемой Оганесяном научной коллаборации в открытии элементов: «Флеровий» (114), «Московий» (115), «Ливерморий» (116) и «Теннессин» (117).

С 2021 года в ОИЯИ начались эксперименты на уникальном, не имеющем мировых аналогов, ускорительном комплексе — «Фабрике Сверхтяжелых Элементов».

Оганесян окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «проектирование и эксплуатация физических приборов и установок» в 1956 г. Начал трудовой путь старшим лаборантом лаборатории измерительных приборов в Институте ядерной энергии в городе Москве в том же году. С 1956 по 1960 года — инженер, затем — младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

С 1960-го по 1997 года он был старшим научным сотрудником, начальником отдела, директором Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. С января 1997 года и по настоящее время Оганесян является научным руководителем Лаборатории ядерных реакций имени Флерова ОИЯИ.

Ученый награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, орденом «Почета», иностранными наградами и знаками отличия.

Он также является лауреатом Государственных премий СССР и Российской Федерации, первым лауреатом Международной премии ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.

В ноябре 2021 года постановлением губернатора Московской области ученому присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».