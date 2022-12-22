Подмосковье 22 декабря 2022, 09:00 Всемирно известному кардиохирургу Лео Бокерии исполнилось 83 года Викимедиа

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Всемирно известный врач-кардиохирург и общественный деятель Лео Бокерия празднует сегодня свой 83-й день рождения. Он провел более десяти тысяч операций на открытом сердце, создал крупнейшую в стране кардиохирургическую школу, является академиком РАН, президентом Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Лео Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчиры Абхазской АССР. Трудовую деятельность начал лаборантом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, был распределен в аспирантуру мединститута, по окончании которой был принят на работу в НМИЦ ССХ имени Бакулева в 1968 году.

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Прошел ступени от старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, замдиректора и директора Национального центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». В ноябре 2019 года был назначен почетным президентом центра.

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Бокерия является создателем крупнейшей в стране кардиохирургической школы, педагогом, воспитавшим не одно поколение врачей-кардиохирургов и кардиологов. Руководитель кафедры сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, а также Московского медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова. Автор более 50 монографий, свыше 20 руководств и учебных пособий.

Лео Бокерия является членом Общественной палаты Российской Федерации. Постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в феврале 2021 года академику было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

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