Всем ученикам начальных классов Подмосковья раздали мороженое после линеек

Торжественные линейки в День знаний для учеников начальных классов школ Подмосковья завершились раздачей мороженого. Специальную акцию по инициативе губернатора Андрея Воробьева провела компания «Чистая линия».

Порцию холодного лакомства получили 115 тысяч первоклассников и 340 тысяч учеников вторых, третьих и четвертых классов во всех 1260 школах Московской области.

На упаковке мороженого разместили обращение Андрея Воробьева, который поздравил школьников с началом учебного года.

«Ребята и девчата, удачи вам и побед! Пусть ваши родители и учителя вами гордятся. С уважением, ваш губернатор», — говорится в поздравлении.

Для изготовления всех порций мороженого подмосковному производству понадобилось менее суток. Лакомство развезли по школьным пищеблокам в специальных морозильных грузовиках.

«Чистая линия» — крупнейший производитель мороженого в Подмосковье. Ежегодно предприятия компании производят около 18 тысяч тонн холодного десерта.