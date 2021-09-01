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    01 сентября 2021, 16:54

    Всем ученикам начальных классов Подмосковья раздали мороженое после линеек

    Анатолий Минкин

    Торжественные линейки в День знаний для учеников начальных классов школ Подмосковья завершились раздачей мороженого. Специальную акцию по инициативе губернатора Андрея Воробьева провела компания «Чистая линия».

    Всем ученикам начальных классов Подмосковья раздали мороженое после линеек

    Порцию холодного лакомства получили 115 тысяч первоклассников и 340 тысяч учеников вторых, третьих и четвертых классов во всех 1260 школах Московской области.

    На упаковке мороженого разместили обращение Андрея Воробьева, который поздравил школьников с началом учебного года.

    «Ребята и девчата, удачи вам и побед! Пусть ваши родители и учителя вами гордятся. С уважением, ваш губернатор», — говорится в поздравлении.

    Для изготовления всех порций мороженого подмосковному производству понадобилось менее суток. Лакомство развезли по школьным пищеблокам в специальных морозильных грузовиках.

    «Чистая линия» — крупнейший производитель мороженого в Подмосковье. Ежегодно предприятия компании производят около 18 тысяч тонн холодного десерта.