Подмосковье 19 января 2023, 04:18 «Всем парням низкий поклон». Воробьев поговорил с участником СВО во время крещенских купаний в Истре Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил участников СВО во время Крещения в Истре

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В ночь на 19 января в Московской области традиционно проходят крещенский купания. Одним из оборудованных для этого мест стал Новоиерусалимский монастырь в городском округе Истра. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в монастырь, поздравил всех православных с Крещением и поговорил с людьми.

Одна из женщин поздравила губернатора с Крещением, и также передала ему поздравления от 488-го стрелкового батальона, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

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«Андрей Юрьевич, я хочу поздравить вас с Крещением, и передать вам поздравления от 488 стрелкового батальона, который сейчас находится под Кременной. Там находится 17 наших ребят из Истры», — рассказала женщина.

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Она вспомнила, как ехала в метро в госпиталь, и с ней также ехал парень. Женщина с ним разговорилась, и рассказала, что она из Истры. Молодой человек, как оказалось, был в зоне спецоперации и вспомнил, что военнослужащим с Истры приходили балаклавы.

«Понимаете, у него было столько счастья в тот момент, я его хотела целовать и обнимать, как своего сына», — поделилась эмоциями женщина.

Еще одна женщина рассказала Воробьеву, что на крещенский купания в Новоиерусалимский монастырь пришел ее сын, который участвовал в СВО и был командиром батареи. Губернатор пожал руку мужчине, и попросил его передать бойцам, что дома ими гордятся.

«Всем парням низкий поклон, скажите, что мы вами гордимся», — сказал Воробьев.

В Новоиерусалимский монастырь пришли не только взрослые, многие брали с собой детей. Как рассказала губернатору одна из женщин, такие походы в ее семье стали традиционными.

Около купели собралось большое количество людей. На месте оборудовали палатки для переодевания, а за соблюдением порядка следили сотрудники полиции. Также около купели дежурили врачи скорой помощи и спасатели, а волонтеры помогали жителям сориентироваться.