Кстати, перед началом каждого урока преподаватель проводит для ребят небольшую зарядку. Затем 36 учеников, а это весь класс, дружно обсуждают главную мысль очередной сказки в режиме реального времени.

Кто-то из ребят подключается к онлайн-системе самостоятельно, кому-то помогают родители. Но в целом урок проходит точно так же, как в школе — ребята даже поднимают руку, чтобы ответить.

Источник фото: телеканал «360»

Школьникам из многодетных семей на время самоизоляции выдали школьные ноутбуки, чтобы учиться могли все.

«Мы собрали списки, мы подготовили технику. Мы сразу сделали все программы необходимые для обучения. Инженер подготовил. Мы подготовили документ, родители написали заявление о том, что они просят выделить компьютеры на безвозмездной основе, что они гарантируют сохранность», — рассказывает директор средней школы № 18 Подольска Ирина Корастылева.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, понять и принять такой вид обучения даже у самих учителей получилось не сразу. Было много вопросов по использованию самой программы. Некоторые не понимали, кто заменит им привычную доску с мелом.

«Здесь главное — поверить в себя, что все получится. Компьютер — это не лев, не тигр. Хуже, чем есть, вы там не сделаете. Пробовать, экспериментировать, работать, дети будут заинтересованнее, любознательнее и включеннее», — говорит учитель начальных классов МОУ СОШ № 18 Анна Сухочева.

Источник фото: телеканал «360»

Учащиеся Подмосковья вернулись к урокам после каникул 6 апреля. Власти региона продлили выходные до 1 мая, поэтому школьники будут оставаться на дистанционном обучении до конца карантина.