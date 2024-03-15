Подмосковье 15 марта 2024, 18:07 «Всей семьей будем голосовать». Олег Сирота — об участии в выборах на участке в Подмосковье Олег Сирота: оснащенность систем наблюдения за выборами выросла в Подмосковье

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Жители Московской области могут проголосовать на выборах президента как на избирательном участке, так и с помощью ДЭГ. Предприниматель из Истры Олег Сирота поделился, что он предпочитает традиционный способ голосования.

Предприниматель отметил, что явка на выборах в Истре высокая. На избирательных участках образуются очереди из желающих проголосовать. Олег Сирота поделился, что сам он будет голосовать завтра.

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«Мы с семей выбираем традиционный способ голосования — пойдем на избирательный участок. Дети получат шарики, мы им купим что-нибудь вкусное, будет играть музыка — для нас в деревне это праздник», — поделился Сирота.

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