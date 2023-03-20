Подмосковье 20 марта 2023, 09:45 Всех жителей аварийных домов в Лосино-Петровском переселят до 2026 года Валерия Тингаева

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Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав встретился с жителями, ожидающими переселения из аварийных домов. Он заявил, что они получат новые квартиры до 2026 года.

Расселения ждут свыше 400 жителей Лосино-Петровского с Набережной, Центральной и Садовой улиц. Для них построят пять 14-этажных домов. Застройщик «СЗ «Поток девелопмент» обязался приложить все усилия, чтобы ускорить работы.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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