Всех животных спасли из дома после взрыва газа в Ногинске

Спасатели вызволили из бетонного плена кота Марсика, который оказался в заточении после взрыва газа в ногинской многоэтажке. Всех попавших в беду животных спасли. Об этом сообщил корреспондент «360».

Для эвакуации кота, который с момента взрыва находился на шестом этаже аварийного дома, использовали 50-метровую лестницу. Операцию провели команда из Ногинского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Центроспаса. Кот Марсик оказался последним животным, которого спасли после взрыва газа в многоэтажке в Ногинске.

Волонтеры уже отвезли животное в ветеринарную клинику, где его обследовали. У Марсика сильный стресс и истощение, однако его жизни ничто не угрожает. Скоро спасенного кота отвезут хозяйке. Ранее спасатели вытащили из разрушенного дома несколько кошек, котенка, собаку и попугая в клетке.

Газ взорвался в многоэтажном доме в Ногинске 8 сентября. Ударная волна было уничтожила 24 квартиры. Под завалами нашли тела семи человек. В результате ЧП пострадали 20 жильцов дома, шестеро из них попали в больницу.