Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» стартовал в Подмосковье

Команды военной полиции Российской Федерации соревновались за звание лучших в парке «Патриот».

В соревнованиях приняли участие 10 команд, представляющих военные округа, Северный флот, Управление коменданта охраны, Военную комендатуру (г. Москвы), а также Московское общевойсковое командное училище.

Соревнования пройдут в три этапа. В начальном этапе конкурсанты продемонстрируют навыки стрельбы. В ходе второго этапа военные полицейские выполнят нормативы по радиационной, химической и биологической защите, а также огневой подготовке. Бойцы продемонстрируют навыки снаряжения магазина патронами, сборку автомата и медицинскую подготовку – наложение кровоостанавливающего жгута и метание гранаты на точность.

Завершать конкурс будет военно-полицейский марш-бросок. Участники преодолеют 39 препятствий, расположенных на трассе длиной в десять километров.

Заместитель главного судьи соревнований «Страж порядка» Олег Хапилин рассказал о том, что на соревнования приехали команды со всей страны.

«У нас привлекаются команды со всей страны, со всех органов военной полиции. От Калининграда до Камчатки. Ребята специально приехали 21 мая, до этого у них проходили региональные этапы», — отметил Хапилин.

«Во всеармейском соревновании принимают участие 80 военнослужащих по 8 человек в каждой команде» — рассказал главный судья соревнований «Страж порядка» Борис Усманов.

Всеармейский этап конкурса продлится до 3 июня.