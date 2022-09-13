Все жилые дома Лобни получили паспорта готовности к отопительному сезону | 360°

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Все жилые дома Лобни получили паспорта готовности к отопительному сезону

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В городском округе Лобня завершилась подготовка к осенне-зимнему периоду. Временно исполняющий полномочия главы города Игорь Демешко отметил, что паспорт готовности получил каждый из 541 многоквартирного дома.

Теплоснабжающие компании Лобни провели тестовые запуски отопительной системы. «Пробные топки» выявили слабые места системы и позволили оперативно устранить недочеты.

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«Мероприятия по запуску тепла проводятся планомерно, без сбоев. С сегодняшнего дня уже начали отапливать объекты социальной инфраструктуры — СОШ №№10, 5, 7, детские сады №№3, 12, 15, 16, 18, а также центральную городскую больницу Лобни», — рассказал Игорь Демешко.

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Также подключены к отоплению жилые дома в микрорайонах Красная Поляна, Москвич и Депо. Это здания №№16 и 18 по улице Текстильной, № 12 на улице Молодежной, №№4, 6 и 8 на улице Центральной и №№1, 3 и 5 по улице Жирохова. Остальные городские объекты будут подключены к системе отопления в течение 10—12 дней.

Отопительный сезон начался в Московской области в понедельник. Первым тепло придет в социальные учреждения региона: школы, больницы, детские сады. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства.

ЖКХ

Лобня

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