Подмосковье 07 июня 2023, 21:18 «Все вопросы детей — в центре внимания». Детский омбудсмен Мишонова — о ежегодном обращении губернатора Воробьева Омбудсмен Мишонова отметила особое внимание губернатора Подмосковья детской теме

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Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова отметила темы, поднятые губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым во время обращения к жителям 7 июня. В Подмосковье более 24,5 тысячи детей живут в приемных семьях, все они получают необходимую помощь.

«Правительство региона уделяет особое внимание безопасности и образованию детей. Московская область в числе первых приняла юных жителей ДНР, у детей появились новые возможности и перспективы», — прокомментировала обращение губернатора Ксения Мишонова.

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Также омбудсмен подчеркнула важность того, чтобы семьи с приемными детьми чувствовали оказанную им поддержку. Власти принимают активное участие в решении необходимых вопросов.

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