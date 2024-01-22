Подмосковье 22 января 2024, 12:33 Все виды муниципального контроля в Подмосковье перевели в цифровой формат Unsplash

Читать 360tv в

Комплексный сервис для бизнеса обновили в Московской области. Теперь все виды муниципального контроля переведены в цифровой формат.

«Контрольно-надзорную деятельность оцифровали в Подмосковье почти два года назад. Это позволило бизнесу быстрее и эффективнее взаимодействовать с надзорными органами», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Реклама

Цифровой сервис позволяет вести документооборот, получать консультации, подавать заявки на профилактические визиты и проводить самообследования онлайн. Его дополнили лесным, жилищным видом контроля, а также контролем в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. Подать заявку можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».