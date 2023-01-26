Подмосковье 26 января 2023, 19:13 Все виды муниципального контроля в Подмосковье переведут в «цифру» в 2023 году

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До конца этого года в Московской области оцифруют все шесть видов муниципального контроля. Это ускорит документооборот на 73%. Переводом в «цифру» займется региональный Главгосстройнадзор.

«Оцифровка <…> объединит все виды муниципального контроля на РПГУ, что будет соответствовать стандарту контрольно-надзорной деятельности Подмосковья», — заявил министр правительства по госнадзору в строительстве Артур Гарибян во время заседания Мособлдумы.

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В регионе муниципальными считаются земельный, жилищный, лесной и дорожный виды контроля. Также в эту категорию относят контроль в области охраны особо охраняемых природных территорий и в сфере благоустройства.

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