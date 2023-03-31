Подмосковье 31 марта 2023, 17:22 Все виды муниципального контроля переведут в Подмосковье в онлайн к концу года Главгосстройнадзор МО

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Вопрос цифровизации всех шести видов муниципального контроля в округах региона обсудили на конференции под руководством министра правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.

Перевести все виды муниципального контроля в цифровой формат планируют уже к концу года. Данная мера позволит объединить услуги на РПГУ и сократить сроки обработки документов на 73%.

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«Правильный» муниципальный контроль предполагает оцифровку 109 процессуальных форм, что сделает его действующим 24/7 и полностью освободит от бумажного документооборота», — отметил Гарибян.

На данный момент в Московской области 15 органов власти осуществляют контрольно-надзорную деятельность, которая включает в себя 32 региональных вида надзора, шесть федеральных переданных полномочий и семь видов муниципального контроля.

С 28 марта 2023 года в онлайн перевели муниципальный земельный контроль. До конца года оцифруют еще пять видов услуг: лесную, охрану особо охраняемых природных территорий, дорожную, жилищную и в сфере благоустройства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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