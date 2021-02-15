«Все условия для достойной жизни». В Подмосковье объяснили, почему область попала в топ-3 по качеству жизни

Подмосковье вновь вошло в тройку российских регионов с самым высоким качеством жизни. Рейтинг был составлен экспертами РИА «Новости». Зампред Общественной палаты Подмосковья, депутат Мособлдумы и другие выдающиеся деятели области прокомментировали, как удается обеспечить высокий уровень жизни в регионе.

«Я не могу сказать, что удивлена, потому что прекрасно понимаю, в каком регионе живу. Много путешествую по России и понимаю, что мы по уровню жизни в лучшую сторону существенно отличаемся», — сказала заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

Когда я посмотрела, увидев эту новость, критерии оценки качества жизни, я для себя отметила охрану здоровья. Особенно в 2020 год, который был годом пандемии и сейчас все это продолжается. Жители Московской области наряду с жителями московского региона очень чувствовали на себе заботу, защиту. И то, как сейчас вакцинация организована — это продолжение тренда лидерства Татьяна Дмитриева заместитель председателя Общественной палаты Московской области

Как отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, он тоже нисколько не удивлен, что Московская область вновь вошла в тройку лидеров.

«Я, как яркий представитель сходненской общественности, этому факту совсем не удивлен, потому что Подмосковье динамично развивается. Я это вижу. Это касается и Сходни, и Химок, это касается Московской области в целом. На самом деле, мне нравится, что близость к Москве очень сильно подхлестывает подмосковные власти и жителей. И я вижу, как люди, которые стараются делать максимум для того, чтобы вокруг было удобно, и власти помогают, и власть идет навстречу», — подчеркнул телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Мне нравится власть, которая не боится критики, власть, которая держит удар, и власть, которая понимает то, что нужно людям. И вот здесь мне как раз очень близка позиция губернатора, потому что Андрей Воробьев как раз говорил про открытость власти — вот это мне очень нравится. И я понимаю прекрасно, что людям можно задавать вопросы далеко не самые приятные, кстати говоря, и получать на них ответы. Это поступательное движение вперед нужно сохранять и увеличивать Дмитрий Губерниев телеведущий, спортивный комментатор

Президент Торгово-промышленной палаты Подмосковья Игорь Куимов отметил, что в последние годы регион интенсивно развивается, привлекает новых инвесторов.

«Подмосковье серьезно относится к привлечению новых инвесторов, тут велика роль губернатора. По его инициативе у нас нет муниципалитета, в котором не было бы индустриального парка. У нас индустриальных парков больше, чем муниципальных округов, больше 60. Также регион дает много различного рода преференций. Это, например, компенсация затрат на инфраструктуру», — сказал Игорь Куимов.

Сыровар Олег Сирота также отметил поддержку бизнеса в регионе.

Как предпринимателю, для меня в первую очередь важны условия по созданию бизнеса. А они здесь очень хорошие. У нас масса программ поддержки. Если говорить о поддержке по малому бизнесу в сельском хозяйстве, то они наверное самые лучшие и обширные в стране. У нас решена проблема выделения земли для фермеров. Казалось бы, в регионе, где самая дорогая земля, получить землю гораздо проще, чем в других регионах. У нас работают Центры поддержки бизнеса, куда можно обратиться с любой проблемой Олег Сирота сыровар

Фермер добавил, что Подмосковью удалось сделать огромный рывок вперед и практически достичь столичного уровня по комфорту жизни.

«Я родился в Подмосковье, здесь учился и вырос. В давние времена разница между областью и столицей была огромная. Но сейчас, как жителю, мне гораздо комфортнее жить в Подмосковье. Здесь созданы все условия для достойной жизни — и дороги, и инфраструктура, и парки, и школы. Мне, например, не стыдно звать гостей из европейских стран, у нас в деревне великолепные дороги», — поделился Олег Сирота.

Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков отдельно обратил внимание на развитие спортивной инфраструктуры в Подмосковье.

«Я согласен, что Подмосковье сегодня очень привлекательный и комфортный регион. По моим оценкам, здесь год от года становится лучше спортивная инфраструктура, ежегодно появляются новые спортплощадки, строятся бассейны, спорткомплексы. Спортивные объекты появляются не только в крупных городах, но и в небольших поселках, деревнях», — сказал Александр Легков.