Все удивительные места собраны вместе. Новая «Зима в Подмосковье» началась и будет еще интереснее

«Зима в Подмосковье» уже началась. Руководитель Комитета по туризму Московской области Наталья Галкина объявила о старте полюбившегося всем подмосковным туристам проекта.

В этом году в проект «Зима в Подмосковье» войдут 15 городов. Жителей и гостей Московской области ожидает большое количество ярких и интересных мероприятий. А столицей станет Дмитров, где 7 декабря фестивалем «Спорт! Снег! Смех!» откроется горнолыжный сезон.

«Проект „Зима в Подмосковье“ с одной стороны, новый, потому что новая зима, но с другой стороны, этот проект был запущен еще в прошлом году и проходит повторно. Мы с каждым годом наращиваем темп и делаем проект более интересным и заметным для людей. В нашей суетной жизни мы часто забываем, что рядом находятся удивительные места, где можно провести выходные, и этот проект помогает собрать их все вместе», — сказала Наталья Галкина.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, самые громкие мероприятия пройдут в Дмитрове, музее-усадьбе «Архангельское» и в Истре. Этот город удивит жителей и гостей сказочными рождественскими гуляниями.

«Как же без Рождества. Основные рождественские гуляния пройдут в нашей прекрасной Истре. Они будут 6, 7 и 8 января», — заметила Галкина.

Но кроме гуляний на свежем воздухе в Истре можно отдохнуть и душой — в музее «Новый Иерусалим» работают уникальные выставки. Всем любителям живописи стоит посмотреть картины Марка Шагала и работы из музеев московского региона, собранные на выставке «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Кроме того, скоро музей порадует посетителей и новыми экспозициями.

«В Истре пройдет выставка Архипова по сказкам Пушкина. У стен музея построят целый город сказок. Это — арт и световые инсталляции. Такое в музее пройдет впервые», — сообщил Василий Кузнецов, директор музея «Новый Иерусалим».

Источник фото: телеканал «360»

Также жители и гости Подмосковья смогут посетить зимние ярмарки. Их в регионе откроется около 400, а главных будет двенадцать. Открываться они начнут в первые выходные декабря.

«Они все будут очень красивые, очень атмосферные. Там можно будет купить не только продукты питания, но и сувениры», — подчеркнула руководитель Комитета по туризму Подмосковья.

Для того, чтобы можно было легко найти всю информацию о выходных и праздниках, которые будут проходить на территории Московской области, есть специальный ресурс. Там можно не только найти все необходимое, включая карту ярмарок.

Зима начнется в Дмитрове - Фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» откроет горнолыжный сезон в Подмосковье Подробнее

«Московская земля самая красивая и успешная для отдыха и для всех видов горнолыжного спорта», — заявил почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

«Зима в Подмосковье» — проект, который призван познакомить туристов с самыми интересными площадками региона. Благодаря этому создают специальные маршруты, рекламируют интересные места. Главная цель — обеспечить гостей и жителей столичного региона комфортным отдыхом.