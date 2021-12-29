Все стройки Подмосковья обеспечили цифровыми паспортами с функцией дополненной реальности

В Подмосковье более четырех тысяч строек получили цифровые паспорта с функцией дополненной реальности. Такой документ содержит полную информацию о будущем здании.

О завершении работ рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян на пресс-конференции в ТАСС. Их закончили на всех региональных стройках.

«На сегодня завершена работа по созданию цифровых паспортов с функцией дополненной реальности на все более чем четыре тысячи стройки области», — сказал Гарибян.

В цифровом паспорте, по его словам, можно будет узнать локацию и динамику работ в будущем здании, ход строительства и посмотреть актуальные фотографии. Для получения информации нужно навести камеру смартфона на стройку — и откроется приложение со всеми необходимыми сведениями.

«Все строящиеся объекты в приложении имеют цветовые метки. Зеленая метка говорит о том, что объект строится по графику, желтая — об отставании до шести месяцев, а красная — более полугода», — пояснил Гарибян.

Оформление, подчеркнул министр, поможет людям принять решение о покупке жилья в том или ином комплексе. Синяя метка в приложении показывает те объекты, строительство которых только запланировано на том или ином месте.

Технологию внедрения дополненной реальности он назвал более дешевой, чем использование QR-кодов, и гораздо эффективнее.