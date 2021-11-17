Все справки из центра занятости можно получить в Подмосковье онлайн

Все необходимые справки из центра занятости доступны в электронном формате. Для их получения можно просто оставить заявку в личном кабинете на «Госуслугах», сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«Не нужно никуда ходить [для получения справки], достаточно оставить заявку на региональном портале госуслуг, необходимая справка будет в личном кабинете», — подчеркнула она.

По данным Каклюгиной, ежегодно справки получают более 200 тысяч граждан, которые обращаются в центры занятости. Если человеку нужен документ в печатном виде, то его можно получить в любом офисе МФЦ.

В Московской области таких центров 127. В них также можно получить более 350 разных услуг офлайн, а также получить доступ к сервисам портала госуслуг. В МФЦ и ТОСПы также можно обращаться за получением бумажного сертификата о вакцинации от коронавируса.