Быстро и удобно. Жители Подмосковья смогут найти все спортивные секции на новой онлайн-платформе

Единая спортивная онлайн-платформа начала работать в Подмосковье. Она позволит жителям найти адреса всех стадионов, бассейнов, ледовых дворцов и записаться на занятия. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину.

Онлайн-платформа открыла доступ к списку всех спортивных секций в Московской области. Жители могут найти онлайн не только государственные, но и частные учреждения для любых возрастов и уровней подготовки.

На портале собраны все спортобъекты — их 500 региональных и муниципальных. До конца мая внесем школьные спортивные кружки, а летом — частные объекты: фитнес-клубы, бассейны Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что в новую систему внесли предложения по 100 видам тренировок для детей и взрослых — можно выбрать бесплатные или платные занятия.

«Записаться на любую секцию также просто, удобно и быстро. Мы хотели продемонстрировать, как это сделать для ребенка, который живет, например, в Красногорске и хочет заниматься футболом. Заполняешь анкету — там нет ни одного сложного вопроса, оставляешь телефон. И в течение 72 часов приходит СМС с приглашением приступить к занятиям», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, на портале создали раздел, где разместили всю информацию о тренерах. Жители, выбирая секцию, смогут увидеть достижения наставников, которые проводят занятия, и то, каких высот добились их воспитанники.