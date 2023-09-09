Подмосковье 09 сентября 2023, 21:14 «Все спокойно». Депутат Мособлдумы Легков оценил обстановку на УИК в Сергиевом Посаде Депутат Легков: выборы в Подмосковье проходят в соответствии с законодательством Telegram

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Зампред комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков посетил более 10 избирательных участков в Сергиевом Посаде и Пересвете. Депутат подчеркнул, что все процессы проходят в соответствии со всеми нормами и требованиями.

«В целом все спокойно, все проходит в штатном режиме», — отметил Легков.

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Также он обратил внимание, что для избирателей Подмосковья созданы все комфортные условия. В некоторых участках в округе установили КОИБы.

«Я пообщался как с наблюдателями, так и с членами избирательных комиссий, все они подтвердили, что голосование проходит в штатном режиме, без каких-либо нарушений или замечаний. Кроме того, на участках есть вся необходимая информация для удобства граждан», — добавил парламентарий.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00, выборы губернатора продлятся до 10 сентября. Второй день голосования прошел без значительных нарушений.