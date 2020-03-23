Все сотрудники сгоревшего в Дмитрове завода получат работу и зарплаты

Из-за пожара на территории алюминиевого завода в Дмитрове без работы остались почти 200 сотрудников. Однако проблем с трудоустройством у них не будет — власти Подмосковья договорились с руководством предприятия.

Утром 21 марта серьезный пожар начался на территории алюминиевого завода в Дмитрове. Из-за возгорания повышенной сложности рухнула крыша здания. Без работы остались около 200 сотрудников, однако губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал им помочь.

23 марта зампред правительства Московской области Вадим Хромов встретился с руководством завода — представителями компании «РУСАЛ» и гендиректором завода «ДОЗАКЛ».

После данной встречи могу заявить, что ни один из 196 работников завода не будет сокращен. Все люди будут получать зарплату вовремя и в срок — и генеральный директор и представители партнерской компании подтвердили данное утверждение. Мы будем следить за выполнением данных обязательств Вадим Хромов.

Он рассказал, что 70% работников смогут и дальше работать на заводе — их никуда не переведут. и не будут никуда переведены. Оставшиеся 30% сотрудников смогут переобучиться на другую профессию — их временно устроят на ближайших площадках, которые входят в группу компаний. Они вернуться на сам завод после его восстановления.

«Представители правления компании подтвердили, что завод будет восстановлен в ближайшие 1,5-2 года. При этом не просто восстановлен — а, скорее всего, мощности будут увеличены в два раза», — отметил Хромов.

Зампред правительство Подмосковья подчеркнул, что регион со своей стороны окажет всестороннюю поддержку, в том числе административную. Власти Московской области помогут руководству завода получить все необходимые экспертизы и решения, а также налоговые льготы — чтобы инвестиционный процесс прошел максимально быстро.

«Конечно же поможем во взаимодействии с федеральными органами власти, в заключении необходимых и включении в необходимые программы поддержки федерального уровня», — заключил Хромов.

Пожар на заводе в поселке Каналстрой начался утром 21 марта. Потушить его удалось лишь вечером следующего дня.