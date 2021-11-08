«Все системы начали работать»: Андрей Воробьев — об окончании локдауна в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении работы всех систем в регионе после локдауна
В Подмосковье после локдауна возобновили работу все сферы жизни. Об этом на заседании с областным правительством заявил губернатор Андрей Воробьев.
«После весьма продолжительных праздников, каникул, которые были у детей, — по сути, локдауна, который мы объявляли с 28 октября, сегодня все системы начали работать», — сказал Андрей Воробьев.
Он отдельно обратил внимание на возобновление работы школ и детских садов, где во время нерабочих дней были только дежурные группы. Также снова заработали в обычном режиме спортивные секции, школы искусств, дома культуры.
«Все, что касается предприятий, тоже возобновило работу. Для нас это был очень важный период. Сделать осознанную паузу, чтобы сбить волну эпидемии», — добавил губернатор.
Режим нерабочих дней действовал в Московской области с 28 октября по 7 ноября. В это время приостановили свою работу рестораны, бары и кафе. Клиенты могли получить свой заказ только навынос или с помощью доставки. Закрылись непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты и кинотеатры.
По словам Воробьева, в этот период ситуация с ковидом в Подмосковье начала постепенно стабилизироваться. Это дало возможность не продлевать нерабочие дни после 7 ноября.