24 ноября 2022, 12:57
Все школы Подольска присоединись к всероссийской акции «Письмо солдату»
К масштабному российскому проекту «Письмо солдату» присоединились все школы Подольска. Сотни писем со словами поддержки военнослужащим отправляют ученики, юнармейцы и участники военно-патриотических клубов.
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Совсем недавно письма в зону СВО отправили ученики гимназии имени Подольских курсантов. Сейчас слова поддержки для солдат написали ребята из школ № 24 и № 36.
«Ребята приносят по одному, а то и по три письма. И мы их отправляем по назначению», — рассказала директор СОШ № 36 Наталья Павлюк.
Только за прошлый месяц школа № 36 собрала более трехсот посланий и рисунков для военнослужащих.
В ответ бойцы российской армии записали видеообращение для детей со словами благодарности.
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Подольск
Школьники
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