Все школы и детские сады Подмосковья подготовили к 1 сентября

Образовательные учреждения Подмосковья проверили на готовность к новому учебному году. Все они уже готовы принять учеников. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Все учреждения — а это свыше двух тысяч образовательных организаций — прошли оценку экспертов и смогут открыть двери учащимся в сентябре», — подчеркнула вице-губернатор.

Ирина Калюгина добавила, что учреждения начали проверять на готовность 19 августа. Комиссия проверяла материально-техническую базу, состояние столовых, спортзалов, а также террористическую и пожарную безопасность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья в этом году примут 42 тысячи первоклассников. Всего в учреждения региона пойдут свыше миллиона учеников.