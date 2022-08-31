Все школы Химок проверили к новому учебному году

В Химках школы, детские сады и высшие учебные заведения проверили к новому учебному году. Подготовку обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.

«В этом году наша система образования показала отличный результат — 16 школ вошли в „зеленую зону“ рейтинга Минобразования Московской области, четыре школы вошли в топ-100 школ Подмосковья по качеству образования и еще две вошли в список лучших школ России. Впереди новый учебный год с не менее амбициозными целями. Все школы и детские сады полностью готовы и ждут своих учеников и воспитанников, а их более 50 тысяч», — сказал Дмитрий Волошин.

К началу нового учебного года комиссия из представителей администрации, ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии проверила образовательные учреждения на безопасность, санитарные нормы и материально-техническое оснащение. Сотрудники ГИБДД и МВД осмотрели состояние пешеходных переходов и парковок рядом с детскими садами и школами.

Директор школы № 32 «Лидер» рассказала, как прошла подготовка к 1 сентября и какую помощь в этом оказала администрация округа.

«В рамках проекта „Цифровая образовательная среда“ мы получили дополнительно шесть телевизоров, 20 ноутбуков и прочую технику для организации эффективного учебного процесса. Самое главное, конечно, организация безопасности. Школа оборудована 19 видеокамерами, которые подключены к системе „Безопасный регион“. Дмитрий Владимирович, благодаря вам организована единая система контроля доступа в нашу школу. Хочу поблагодарить за поддержку и внимание, которое вы оказываете нашей школе», — сказала директор школы «Лидер» Инна Головлева.

В Химках 41 школа, 10 детских садов, три высших учебных заведения и три палисадика. С 1 сентября учиться в Химках начнут более 33 тысяч учеников, 17 тысяч дошкольников и почти восемь тысяч студентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожарные системы и видеокамеры школ Подмосковья проверят к 1 сентября.