Все регистратуры поликлиник Подмосковья переведут на IP-телефонию

В Подмосковье регистратуры поликлиник начали переводить на цифровую телефонию. Таким образом, получается уменьшить время ответа оператора и не допускать случаев, чтобы дозвониться до врачей было невозможно из-за занятости линии.

Поликлиники переводят на цифровую телефонию по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Кроме того, если раньше у каждой поликлиники был свой телефонный номер, то сейчас он единый для всех — 122. На данный момент мы провели эту работу уже в 42 округах. До конца августа планируется перевести все регистратуры поликлиник на IP-телефонию», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В итоге на единый круглосуточный номер уже перевели регистратуры поликлиник в Балашихе, Долгопрудном, Дзержинском, Красногорске, Луковицах, Лыткарине, Мытищах, Солнечногорске, Химках, Котельниках, Жуковском и других городских округах.

По телефонному номеру 122 можно записаться к врачу или на вакцинацию, вызвать медиков на дом, если будет такая необходимость — то оператор может перевести звонок на сотрудников поликлиники. Кроме того, в медицинских организациях есть и «горячая линия» главного врача, если проблему, которая возникла у пациента, необходимо решить в самые короткие сроки.