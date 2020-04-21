«Все равно, что лечь спать в противогазе». Исповедь врача, сменившего квалификацию из-за коронавируса

Источник фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Главное — это командный дух

360: Спасибо вам, что нашли время для нас в своем таком плотном графике. На самом деле знаю, что не только нагрузка на медиков колоссальная, но и психологическое давление.

СР: Это просто наш профессиональный долг, понимаете. Это как у военных: если начинаются какие-то боевые действия, это твоя профессия. Главное — это командный дух, да. Когда у нас на смене эндокринолог, терапевт, дерматовенеролог, окулист и лор, для нас сейчас главное — это наша специальность общая — врачебное дело. Естественно, мы друг другу помогаем.

«Это колоссальный опыт»

360: Как пришло в голову решение переквалифицироваться?

СР: Когда наступила такая ситуация, я для себя приняла решение, что я психологически готова, и первая мотивация — помочь своим коллегам справиться с данной ситуацией и помочь людям.

Это, знаете, как перед экзаменом в институте. Вы что-то сдаете, очень долгое время готовитесь, чтобы все ситуации предотвратить, но когда сталкиваетесь с ней, то страх уходит на второй план и на первый выходит работа. Светлана Родионова врач Жуковской ЦРБ

Это колоссальный опыт для тебя в экстремальных ситуациях. Это самое сложное. Психологическое давление — это немаловажно. Кто-то не понял, кто-то задавал вопросы, зачем тебе это нужно. Кто-то поддерживал, кто-то сопереживал. Так же, как и сейчас. Но сейчас уже все свыклись с этой мыслью.

Источник фото: РИА Новости

Есть определенные сложности и в общении с пациентами. Потому что пациенты привыкли нас видеть в белых халатах и без такой экипировки.

Когда ты заходишь в палату, и пациент видит врача в противочумном костюме, очках и респираторе, но при этом говорит тебе — не волнуйтесь, ничего страшного, все будет хорошо. Наверное, чисто психологически это барьер, и наладить контакт между тобой и пациентом, чтобы тебе поверили, очень сложно Светлана Родионова врач Жуковской ЦРБ

360: Вот в Европе крепят фотографии, я знаю, врачи, чтобы пациенты знали, кто их лечит. У вас нет такой традиции?

СР: Пока у нас такой традиции нет. Пока мы маркером пишем свое имя-фамилию или имена.

«Это все равно, что лечь спать в противогазе»

Источник фото: РИА Новости

360: Вы быстро привыкли к такой экипировке?

СР: Это все равно, что лечь спать в противогазе и сказать на пятые сутки — как вы, привыкли к ней, да? Поэтому у нас, к сожалению, нет выбора, нет вариантов.

360: А как часто надо все это менять?

СР: Мы меняем костюм каждые 6 часов. Когда выходим на перерыв, полностью меняем экипировку. Если мы выходим на перерыв, мы снимаем свой рабочий костюм и проходим в зону, где снимаем нательное белье, принимаем душ и выходим, надеваем чистое нательное белье и проходим в зону для отдыха, где мы можем отдохнуть, если у нас осталось время, потому что снять-одеть — это занимает определенное время, и попить там воды, где-то выпить кофе и вернуться назад. Потому что когда идет поступление пациентов, к сожалению, времени на перерывы у нас очень мало.

На этапе приемного отделения у нас есть врачи для сортировки, которые нам распределяют пациентов. Тяжелые пациенты уходят в реанимацию. С более легким течением поднимаются к нам в инфекционное отделение.

Сопутствующие заболевания — не приговор

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360: Как происходит процесс взаимодействия с пациентом?

СР: Когда пациент оказывается в палате, соответственно, его осматривают доктора. Первый осмотр всегда проходит коллегиально, назначается лечение. И после этого средний медицинский персонал выполняет различные манипуляции.

360: Какие это могут быть манипуляции?

СР: Если человек не в реанимации, то самое первое — это то, что мы регулярно мазки берем на коронавирусную инфекцию. Это контроль КТ и лабораторная диагностика.

360: Что может повлиять на ход лечения?

СР: На ход лечения может повлиять все, что угодно. От психологического состояния пациента до присоединения какого-то осложнения или наличия какого-то сопутствующего заболевания. Если нужна какая-то корректировка в ходе назначенного лечения, у нас есть в команде грамотные кардиологи, эндокринологи, мы корректируем терапию. Сопутствующие заболевания — хронические легочные заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь — это не приговор, и никогда не нужно делать выводов, что именно наличие этих заболеваний приведет к какому-то летальному исходу.

360: Почему тогда одни переносят бессимптомно или в легкой форме, а другие умирают от коронавируса?

СР: Каждый человек — это индивидуальный организм. И здесь мы все внимание отдаем иммунитету. Мы заранее никогда не знаем, как та или иная инфекция, в том числе коронавирус конкретно, отразится на данном человеке.

«Мы все очень сблизились»

360: Сколько длится ваш рабочий день?

СР: 12 часов мы находимся в отделении. С 8 утра до 8 вечера и, соответственно, с 8 вечера до 8 утра, если это ночная смена. Дальше у нас отсыпной, выходной — и снова в смену. В такой непростой период мы настолько сблизились все в нашем отделении, в нашей больнице, что вот это нельзя не заметить.

Командный дух — это главное. Когда ты приходишь на работу и чувствуешь себя среди своих коллег своим человеком. Такое чувство плеча, которое тебя в трудную минуту сможет поддержать Светлана Родионова врач Жуковской ЦРБ

360: Светлана Александровна, закончится пандемия, ваши коллеги попросят вас остаться <в инфекционном отделении>, что будете делать?

СР: Вы знаете, я очень с благодарностью отношусь ко всем своим коллегам, но конкретно я, наверно, все-таки вернусь к своей основной профессии. Потому что сейчас как никогда я чувствую, что скучаю по ней. Я очень скучаю по своим пациентам. Надеюсь, что мы как-то вернемся к своим основным обязанностям. И я вернусь к лечению своих основных пациентов.

360: Возможно, нас смотрят те, кто тоже хочет принять такое же, как вы, решение и тоже работать с коронавирусными больными. Что им можно посоветовать? Или что им можно сказать?

СР: Туда должны идти те, я имею в виду работать в инфекционное отделение, кто, в первую очередь, психологически готов преодолеть какие-то трудности, в каких-то моментах преодолеть себя, погасить какие-то вспышки гнева, раздражения, то есть это огромная работа над собой.

И быть настроенным на соблюдение всех мер безопасности — правильного ношения СИЗов — это средства индивидуальной защиты. Если вы соблюдаете, то бояться нечего. И как бы правильный настрой, боевой. Командный дух.

360: Светлана Александровна, я хочу поблагодарить вас за такую интересную обстоятельную беседу. И спасибо вам за то дело, которое вы для всех нас делаете.

У Светланы после завершения интервью было всего 10 минут, чтобы надеть на себя полную экипировку: костюм, перчатки, маску и очки. И отправиться в очередное нелегкое сражение с коронавирусом.