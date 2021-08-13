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    13 августа 2021, 15:49

    Все ради детей. Воробьев поддержал проект модернизации среднего профессионального образования

    Анастасия Калинина

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новые планы по модернизации среднего профобразования будут хорошо восприняты детьми. Он отметил, что в этой системе есть серьезный запрос на усиление практической части и сокращение сроков обучения.

    «Сегодня были озвучены планы модернизации среднего профессионального образования. Это будет очень хорошо воспринято ребятами, которые посвятили себя рабочим профессиям», — сказал Воробьев.

    По его словам, в Подмосковье около половины школьников выбирали среднее профессиональное образование. Ученики рассказывали ему, что так можно побыстрее начать работать, потому что необходимые навыки приобретаются за два года.

    В пятницу заместитель председателя правительства Подмосковья, министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что Московская область подала заявку на участие в президентской программе капремонта школ.