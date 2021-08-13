Все ради детей. Воробьев поддержал проект модернизации среднего профессионального образования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новые планы по модернизации среднего профобразования будут хорошо восприняты детьми. Он отметил, что в этой системе есть серьезный запрос на усиление практической части и сокращение сроков обучения.

«Сегодня были озвучены планы модернизации среднего профессионального образования. Это будет очень хорошо воспринято ребятами, которые посвятили себя рабочим профессиям», — сказал Воробьев.

По его словам, в Подмосковье около половины школьников выбирали среднее профессиональное образование. Ученики рассказывали ему, что так можно побыстрее начать работать, потому что необходимые навыки приобретаются за два года.

В пятницу заместитель председателя правительства Подмосковья, министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что Московская область подала заявку на участие в президентской программе капремонта школ.