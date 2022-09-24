«Все прозрачно». Наблюдатель из Франции заявил о правильной организации референдума в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber «Все прозрачно». Наблюдатель из Франции заявил о правильной организации референдума в Подмосковье Наблюдатель из Франции Девали назвал высокой явку на референдуме в Московской области

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Жители Донбасса воспринимают референдум по вопросу вхождения в состав России как большое облегчение, заявил «360» наблюдатель из Франции Арнольд Девали. Он посетил избирательные участки в Подмосковье и отметил, что голосование проходит в штатном режиме.

Девали рассказал, что является юристом с лицензией в Вашингтоне и Франции.

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«Выборы проводятся так же, как обычно проводятся любом государстве мира, все прозрачно. Люди идентифицируют себя перед тем, как проголосовать, а затем отмечают информацию о том, что они проголосовали», — заявил Девали.

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По словам собеседника «360», он наблюдает за голосованием второй день подряд.

«Вчера я уже был на другом избирательном участке, и, несмотря на то, что был рабочий день, была довольно высокая явка. Все хорошо, все в пределах нормы», — подчеркнул наблюдатель.

Референдум в Московской области организовали ЦИК ЛНР, ДНР и освобожденных территорий, заявила председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Подмосковья Марина Юденич. По ее словам, на голосование прибыли наблюдатели из разных стран мира.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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