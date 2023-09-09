Подмосковье 09 сентября 2023, 20:17 «Все проходит в штатном режиме». Депутат Мособлдумы Вшивцев посетил 13 УИК в Подмосковье Депутат Вшивцев: на всех участках в Подмосковье обеспечена «доступная среда» Telegram-канал депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева

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Зампред комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев проверил работу 13 избирательных участков в Можайске, Рузе, Истре, Шаховской и Волоколамске. Особое внимание парламентарий уделил обеспечению условий для маломобильных граждан.

«Пообщался и с наблюдателями, и с членами избирательных комиссий. Все проходит в штатном режиме, замечаний нет, голосование проходит в соответствии с законодательством. Участки обеспечены информационно», — отметил Вшивцев.

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Депутат подчеркнул, что в пунктах голосования оборудовали пандусы и подъемники. Для удобства инвалидов предусмотрели специальные кабины.

«Также есть компьютеры, с помощью которых можно проголосовать электронно, если нет такой возможности дома. <…> Все избирательные участки находятся на первом этаже», — добавил парламентарий.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00, выборы губернатора продлятся до 10 сентября. Второй день голосования прошел без значительных нарушений.