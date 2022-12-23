Эксклюзив 23 декабря 2022, 21:57 «Все приходит вовремя». Жительница Подмосковья рассказала о получении обещанных выплат за мобилизованного сына Жительница Подмосковья рассказала о выплатах, которые получила за мобилизованного сына

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Жительница Подмосковья Марина работает в центре для детей с особенностями развития. Она привыкла помогать тем, кому ежедневно нужна поддержка. Но в октябре Марина сама оказалась в сложной ситуации — ее сына Артура мобилизовали, а обещанные выплаты не приходили. В беседе с «360» она рассказала, как решила этот вопрос.

«Конечно, когда сын уехал, мне было очень тяжело. Тяжело психологически, эмоционально, потому что родной человек не рядом с нами. И было тяжело в финансовом вопросе, потому что зарплату Артура, он же не работает уже, мы не получили. И как дальше жить?» — задалась вопросом жительница Подмосковья.

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Нужные документы она не получила, поэтому выплаты для Артура задержали. Марина обратилась на специальную прямую линию для оказания помощи семьям мобилизованных. Буквально через два дня ситуация разрешилась. Средства перечислили ей на счет.

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«Вы знаете, я хочу сказать спасибо [президенту России] Владимиру Владимировичу Путину за то, что он рядом с нами, понимает нас, родителей, и поддерживает. Сейчас пришли выплаты по зарплате, все поступает вовремя. В этом проблем у нас нет, все понятно. То, что говорилось в прямом эфире Путиным, все так и есть. Мой сын — рядовой, сейчас он получил зарплату 208 500 рублей. Деньги пришли», — рассказала Марина.

Сейчас она регулярно находится на связи с Артуром. Они вместе с сыном решают, что и кому из семьи подарить на Новый год.