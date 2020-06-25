«Все поправки продиктованы временем». Председатель Мособлдумы проголосовал по Конституции в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял решение по изменению Конституции. Он проголосовал в Балашихе. По словам секретаря областного отделения «Единой России», поправки продиктованы временем и наиболее актуальны в нынешних реалиях.

Брынцалов отметил, что мир быстро развивается, а Конституция не менялась 27 лет. Однако именно от этого документа и зависит будущее всей страны.

«Конечно же, все поправки, нацеленные на то, чтобы соблюдать социальную справедливость, индексировать заработную плату, пенсии, соблюдать суверенитет нашей страны и, самое главное, независимость от международного права, — они продиктованы временем», — отметил он.

Председатель Мособлдумы уже подчеркнул: важно дать личную оценку главному документу страны. Ранее он призвал жителей активно голосовать.

Все то, что сегодня уже делается в рамках социальной справедливости, — это основа основ для развития государства. Оно у нас социальное. Это должно быть прописано в основном законе Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что изменение Конституции разных стран происходит с учетом того, что жизнь быстро меняется. И надо это отражать в основном законе.

Решение по поправкам к Конституции России уже сделал и глава Балашихи. Сегодня Сергей Юров проголосовал на избирательном участке в школе № 30 на Летной улице.

Вчера мы завершили объезд и приемку всех избирательных участков. Их открыто 184. Они обеспечены всем оборудованием, которое необходимо для проведения голосования Сергей Юров.

Он добавил, что процедура проходит с соблюдением санитарных норм. Комиссия работает в масках, защитных экранах для лица и перчатках. А голосующим выдают средства для индивидуальной защиты.

Сегодня, 25 июня, в Подмосковье начали работать больше шести тысяч избирательных участков. Принимать гостей они будут 12 часов — с 08:00 до 20:00.