17 декабря 2022, 19:37
Все полосы для машин открыли на выезде из Мытищ на Ярославское шоссе
Выезд из Мытищ на Ярославское шоссе заработал в полную силу. На путепроводе открыли все полосы для автомобилей.
Путепровод и съезды с Ярославского шоссе появились давно, однако, работали до этого не в полную силу. Из-за финального этапа строительства выезд был закрыт последние 2 месяца. После открытия всей дороги, время в пути жителей Мытищ значительно сократилось.
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«Растущий город получает второе дыхание, точнее третье наверно, потому что три выезда и въезда будет. Для нас это очень важно, для логистики», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Он также отметил, что строительство новых магистральных дорог, федеральных и региональных переездов, влияет на качество жизни, количество рабочих мест, а также на приход новых компаний в Подмосковье.
Житель Мытищ Александр Марков рассказал, что раньше на выезд из города уходило более 40 минут. С открытием въезда на Ярославское шоссе это время сократилось примерно до 2 минут.
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