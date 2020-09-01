Все подмосковные учителя сдали анализ на COVID-19

В Подмосковье все педагоги перед началом учебного года сдали тесты на COVID-19. Анализ проводили бесплатно. Всего у трех процентов выявили заболевание в активной фазе. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

«В течение двух недель мы проводили ИФА-тестирования педагогам перед новым учебным годом. Анализ проводился бесплатно. У 3% прошедших исследование заболевание выявлено в активной фазе. Все они находятся под медицинским наблюдением и не допущены к проведению занятий. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 6,9% учителей», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Всего тест прошли более 48 тысяч педагогов. ИФА-исследование позволяет заподозрить заболевание в активной стадии или определить наличие уже сформировавшегося иммунитета к COVID-19.