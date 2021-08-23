Все подмосковные школы и колледжи подготовились принять учеников 1 сентября

Учебный год во всех школах, вузах, колледжах и детских садах Подмосковья начнется 1 сентября в традиционном, очном, формате. Образовательные учреждения подготовились принимать учащихся. Об этом рассказал министр образования региона Илья Бронштейн.

Министр уточнил, что линейки в школах тоже пройдут очно. На мероприятия пригласили и родителей.

«Линейки пройдут тоже очно. Ждем на них родителей, ребят. Но не стоит забывать о мерах безопасности. Линейки пройдут на открытом воздухе, но очень важно помнить, что коронавирус еще никуда не ушел, и нужно быть очень внимательными», — подчеркнул Бронштейн.

Он добавил, что в этом году за парты сядут почти 115 тысяч первоклассников. А всего в Подмосковье — почти миллион школьников.

Министр заверил родителей, что перехода на дистанционное обучение не будет. Все школы, вузы и колледжи примут учащихся в очном формате.

«Мы начнем новый год очно, так, как мы все с вами привыкли. Но залогом нашей успешной работы будет являться внимание к санитарным мерам предосторожности, чтобы не допустить новой волны распространения коронавирусной инфекции», — заключил Илья Бронштейн.

Он уточнил, что все образовательные учреждения перед началом учебного года проверили специальные комиссии.

«На сегодня все объекты образования — школы, детские сады, колледжи, вузы — готовы принять ребят. Допущены у нас свыше трех тысяч образовательных организаций на территории области. Комиссии оценивали общее состояние зданий, пищеблоки, пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность. По всем нашим объектам приняты положительные решения», — рассказал министр.