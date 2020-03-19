Все подъезды Подмосковья начали дезинфицировать. Куда обращаться, если в вашем доме не убираются

Всего в регионе 54 тысячи домов и 148 тысяч подъездов. Управляющие службы должны регулярно проводить дезинфекцию специальными средствами, чтобы пресечь распространение коронавируса.

Каждый день коммунальщики будут обрабатывать входные группы, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифты, кнопки общего пользования и перила.

В случае если в вашем доме не проводят дезинфекцию, обратитесь в управляющую компанию, в органы местного самоуправления или в Единую диспетчерскую службу Московской области.

При обработке используются хлорсодержащие и спиртосодержащие растворы. Все средства безопасны для человека.

Уборка проводится за счет средств, которые жильцы платят за содержание общего имущества многоквартирного дома. Дополнительную плату с собственников жилья брать не будут.

Регулярную дезинфекцию общественных мест в домах управляющие компании начали 16 марта. Такое решение приняли в правительстве Московской области в связи с введением режима повышенной готовности к борьбе с вирусом.

За дезинфекцией подъездов в Подмосковье следит областная Госжилинспекция. Теперь все управляющие компании должны ежедневно отчитываться о выполненной уборке в специальном мобильном приложении.

Коммунальщики будут фотографировать итог уборки и загружать снимки на мобильную платформу. Это повысит в Подмосковье контроль над ситуацией с распространением коронавируса.

Госжилинспекция Подмосковья, Ассоциация председателей многоквартирных домов и органы местного самоуправления создали 18 марта оперативный штаб для контроля над обработкой подъездов. Они собирают актуальные сводки по всем адресам и направляют их в отделы надзорного ведомства. Затем инспекторы разбираются с управляющими компаниями, если те не выполняют работу или делают это некачественно.