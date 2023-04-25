Подмосковье 25 апреля 2023, 09:19 Все парки Подмосковья обработают от клещей к началу майских праздников

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Специалисты приступили к обработке подмосковных парков и скверов от клещей. Уже обработали более 40 локаций, на очереди еще 140.

«В регионе у нас 184 парка культуры и отдыха, на сегодняшний день в 44 из них уже распылили специальный раствор. До майских праздников планируем завершить работы по всем адресам», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Акарицидную обработку провели на общей площади более 600 гектаров. Повторная обработка состоится через 1,5 месяца.

Пока проводится борьба с клещами, жителям нужно ограничить прогулки в парках. По результатам проведения обработки устанавливаются информационные таблички.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье началась активная подготовка к летнему сезону. По его словам, с наступлением тепла в регионе открывают сезоны фестивалей и выставок под открытым небом.