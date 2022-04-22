«Все отозвались помогать». Пенсионерка из Подмосковья приютила у себя 14 беженцев из ЛНР

Беженцев из зоны спецоперации РФ на Украине принимают по всей России. Пенсионерка из Подмосковья Надежда Ведерникова приютила две семьи из 14 человек. Об этом рассказал НТВ.

Все гости пенсионерки приехали из Рубежного. Ведерникова рассказала, что сначала она разместила сватов с родственниками. Потом удалось связаться с близкой подругой. У пенсионерки не сразу нашлись спальные места для такого количества гостей, но в итоге все разрешилось.

Одна из гостей Ведерниковой, Наталья, рассказала журналистам о происходящем в Рубежном.

«Сидели в погребе с детьми, шестеро детей. Я с детьми, две дочки со мной были. Холодно, сыро, болеть начали дети. Стреляли из тяжелого орудия, дети подпрыгивали, плакали. Сюда уже приехали, младший ночью кричит, боится», — поделилась она.

Все принятые Ведерниковой беженцы добирались своим ходом. Выехать из ЛНР им помогали местные добрые люди, а на границе их уже ждала дочка пенсионерки Ирина. Она рассказала, что провела у пропускного пункта три дня. За это время Ирина видела ужасное состояние людей, которые покидали ЛНР.

«Там все люди в одинаковом состоянии, дети грязные, голодные, полураздетые, состояние ужасное. Глядя на состояние людей, ты понимаешь, что у тебя нет никаких проблем в жизни», — рассказала она.

Ведерникова старается обеспечить постояльцев всем необходимым. Поделиться кровом с беженцами ей показалось недостаточным. Пенсионерка старается прокормить гостей, но на пенсию это сделать сложно. Выход нашли соседи Ведерниковой, причем самостоятельно. Пенсионерке не пришлось обращаться к ним за помощью: добрые люди сами начали привозить к дому гостеприимной женщины продукты, лекарства и другие нужные в обиходе вещи.

«От самой калитки одна за одной стояли машины. Все так отозвались, везли продукты, обувь, одежду», — сказала Ведерникова.

Также пенсионерке помогает благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы».