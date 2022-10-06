Решат все проблемы защитников родины. Губернатор Подмосковья пообещал поддержку мобилизованным | 360°

Важное 06 октября 2022, 10:21 Поделиться Telegram

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Viber Решат все проблемы защитников родины. Губернатор Подмосковья пообещал поддержку мобилизованным Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал поддержку мобилизованным и добровольцам

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора мобилизованных в Тверской области. Там он встретился с ребятами из Подмосковья. Глава региона привез им обмундирование и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку.

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Андрей Воробьев тепло поприветствовал мобилизованных из Московской области.

«Вам будет обеспечена единовременная выплата — 200 тысяч рублей. Ваши дети в школах будут питаться бесплатно. Очередей в детские сады для тех, кто нас защищает, также не будет. Писать ничего не надо — все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить проактивно, деньги поступят на карту», — обратился к военным глава Подмосковья.

Власти Подмосковья оказали помощь в оснащении мобилизационного центра в Тверской области. Туда доставили более 1500 двухъярусных кроватей, спальные и гигиенические наборы, биотуалеты, помпы с водой, а также стиральные машины и электроплиты. В зданиях провели ремонт помещений, привели в порядок кровлю, установили дизель-генератор и отремонтировали основной котел.

«Сделаем все, чтобы одержать победу, чтобы не было угроз нашей стране», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Житель Подмосковья, пришедший в военкомат добровольно, рассказал, что считает необходимым защищать суверенитет страны. Молодой человек отметил, что защищает принципы своей родины.

Встретившись с мобилизованными, губернатор индивидуально рассмотрел их жизненные ситуации и пообещал поддержку. Ранее стало известно, что он поручил перевести на бюджетную форму обучения детей мобилизованного из Котельников после его просьбы.

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