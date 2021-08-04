Все о жизни пчел: интерактивные экскурсии на пасеку проводят в Зарайске

Как делают неправильный мед — мы с детства знаем из мультика «Винни-Пух». А вот познакомиться с правильными пчелами можно в рамках экскурсии на пасеку Золотцевых в деревне Малые Белыничи городского округа Зарайск. Как это происходит, узнавала корреспондент «360».

Здесь покажут и расскажут все о жизни пчел, а еще можно поучаствовать в сборе и откачке меда. Каждому гостю пасеки выдают защитный костюм, для детей такие тоже есть. Так что приехать на экскурсию можно всей семьей.

Перед выходом на пасеку важно соблюдать несколько правил: закрытая обувь, никакого парфюма, возле улья нельзя делать резких движений. Тогда пчелы точно вас не тронут. Во время пребывания на пасеке ни пчелы, ни осы ни разу не атаковали нашу съемочную группу.

Источник фото: телеканал «360»

Гости пасеки могут сами поучаствовать в откачке меда. Корреспондент «360» решилась на этот эксперимент — сначала помогла окуривать пчел дымом, чтобы они ушли вниз улья. Затем достала рамку с сотами и стряхивала пчел голыми руками. В итоге — ни одного укуса! Вот что значит грамотные действия под руководством профессионалов.

«Я не верю, что это сделала, я собой горжусь», — поделилась корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Теперь нужно откачать мед. Сначала нужно срезать забрус — слой, который запечатывает соты. Делают это горячим ножом. Затем рамки помещают в центрифугу и раскручивают.

Источник фото: телеканал «360»

За медом на пасеку Золотцевых приезжают покупатели не только со всей округи, но даже из Бразилии. Еще бы — в 2017-м основатель пасеки Тимофей Золотцев был признан лучшим пчеловодом Московской области.