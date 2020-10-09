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    09 октября 2020, 10:23

    Все о перевозчике в один клик. Тысяча таксистов получили QR-коды в Подмосковье за неделю

    Анастасия Аброськина

    В Подмосковье уже порядка тысячи таксистов получили разрешения с QR-кодом за неделю. Регион стал первым в стране по переводу их выдачи в электронный вид. Эту услугу предоставляют без посещения МФЦ — занимает это всего пять рабочих дней.

    Еще в конце сентября подмосковный Минтранс перевел выдачу такси разрешений с QR-кодом в электронный вид. Оформить их можно на портале госуслуг.

    Заявителям отправят QR-код — он придет в электронный личный кабинет. Затем потребуется его распечатать, разместить в салоне на передней панели и в подголовнике сиденья пассажира.

    У таксистов будет возможность распечатать уже сохранившийся в личном кабинете QR-код заново, если прежний будет утерян. А сами пассажиры получат множество преимуществ от наличия в салоне такого документа.

    Так, они смогут отсканировать QR-коды при помощи мобильного телефона и узнать все о машине, перевозчике, действительности разрешения. Все это станет гарантией безопасности поездки.

    Во всей Московской области насчитывается уже порядка 90 тысяч такси, которые работают по выданным разрешениям. Кроме того, безопасность поездки гарантируют медицинский и технический осмотры перед началом смены водителя.