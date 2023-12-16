Эксклюзив 16 декабря 2023, 18:00 Все на старт! «Гонка Героев Зима» прошла в Московской области «Гонка Героев Зима» прошла в Московской области

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В Подмосковье на полигоне «Алабино» состоялась «Гонка Героев Зима». На трассе длиной в семь с половиной километров установили 30 непростых препятствий.

Трасса рассчитана на любой уровень физической подготовки и включает такие препятствия, как рукоходы, перенос грузов, вертикальные заборы разной сложности и различные спортивные снаряды. Перед выходом на старт всем участникам пришлось хорошо размяться и разогреть мышцы.

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«В Подмосковье на полигоне „Алабино“ в забеге по пересеченной местности приняли участие около полутора тысяч участников. Зимняя трасса „Гонки Героев“ и полоса препятствий адаптированы под минусовые температуры и рассчитаны на любой уровень физической подготовки», — рассказал инструктор Константин Тихомиров.

В конце трассы участников ждал традиционный подъем на восьмиметровую горку с канатами «Эверест», с которым не всегда справляются даже опытные спортсмены. На «Гонке Героев» можно было встретить «Дедов Морозов», «Снегурочек» и даже «мертвяков».